OM : Lopez catégorique sur son avenir « Par Romain Lantheaume - Le 17/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Révélé cette saison, le milieu de terrain Maxime Lopez (19 ans, 25 matchs et 1 but en L1 cette saison) a récemment prolongé jusqu’en 2021 avec l’Olympique de Marseille. Très clair sur son avenir, le minot a une nouvelle fois rassuré les plus sceptiques en affirmant son désir de poursuivre sur la Canebière. "A Marseille, il y a le soleil, les supporters, ce stade magnifique, ce nouveau projet. Pour l’instant je suis très bien ici, et je n’ai pas du tout envie de partir", a assuré l’international U20 tricolore au micro de Canal +. Moins en forme ces dernières semaines malgré une prestation encourageante contre Saint-Etienne (4-0) dimanche, le Marseillais sera très attendu la saison prochaine. Moins en forme ces dernières semaines malgré une prestation encourageante contre Saint-Etienne (4-0) dimanche, le Marseillais sera très attendu la saison prochaine.

