Dortmund : Bürki ne s'en est pas remis... « Par Romain Lantheaume - Le 17/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Présent dans le bus du Borussia Dortmund au moment de la triple explosion qui l’a ciblé mardi dernier, le gardien du BvB Roman Bürki (26 ans, 7 matchs en LdC cette saison) se trouve toujours en état de choc, comme il l’a raconté au journal helvète Der Bund. "Inconsciemment, je tremble et je me réveille en sursaut. C'est le plus terrible : je n'ai pas encore pu passer une nuit normale, a confié le portier suisse. Il était terrible de devoir jouer le lendemain (contre Monaco, 2-3, ndlr), je ne pouvais pas du tout me concentrer. Sur le terrain, je voyais tout en retard, comme si j'avais un voile devant les yeux. Si nous avions pu avoir le choix, aucun d'entre nous n'aurait joué." "Quand j'entends le lendemain des responsables de l'UEFA ou de la FIFA dire que le match aurait été annulé si quelqu'un était mort...", a par ailleurs taclé le gardien en ciblant "ceux pour qui seul compte l'argent et pas l'être humain". "Quand j'entends le lendemain des responsables de l'UEFA ou de la FIFA dire que le match aurait été annulé si quelqu'un était mort...", a par ailleurs taclé le gardien en ciblant "ceux pour qui seul compte l'argent et pas l'être humain".

