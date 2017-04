OM : à ce niveau, Garcia voit Thauvin en EdF « Par Damien Da Silva - Le 17/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur d'un doublé et d'une passe décisive face à l'AS Saint-Etienne (4-0) en Ligue 1 dimanche, l'ailier de l'Olympique de Marseille Florian Thauvin (24 ans, 33 matchs et 12 buts en L1 cette saison) a livré une performance aboutie. Pour l'entraîneur phocéen Rudi Garcia, son joueur doit poursuivre sur cette voie pour revenir en équipe de France. "Après sa convocation en équipe de France, il semblait un peu marquer le pas. Il a du talent, on savait que ça reviendrait. Il a envie de retourner en Bleus, et c’est avec des performances comme contre l’ASSE qu’il y retournera. Il a été très collectif, dans la construction du jeu, la préparation des actions, il a été très simple, et beaucoup en mouvement jusqu’aux trente derniers mètres, ce que j’avais demandé", a apprécié le technicien olympien devant la presse. Convoqué mais pas utilisé par le sélectionneur Didier Deschamps lors du dernier rassemblement, Thauvin continue de marquer des points. Convoqué mais pas utilisé par le sélectionneur Didier Deschamps lors du dernier rassemblement, Thauvin continue de marquer des points.

