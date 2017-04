PSG : Verratti prend la défense d'Aurier

Régulièrement critiqué dans les médias pour ses écarts de conduite, le latéral droit du Paris Saint-Germain Serge Aurier (24 ans, 19 matchs en L1 cette saison) peut compter sur le soutien de ses partenaires. A l'occasion d'un entretien accordé à Goal, le milieu parisien Marco Verratti (24 ans, 23 matchs et 2 buts en L1 cette saison) a pris la défense de l'Ivoirien.

"C'est lui qui met l’ambiance dans le vestiaire. On a beaucoup critiqué Serge en dehors du terrain mais les gens ne le connaissent pas vraiment. Il ne doit tenir compte que des gens qu’il connait, pas de ceux qui écrivent derrière un ordinateur. Il a fait des erreurs, mais il est loin d’être méchant. On sait qu’il est très attaché à Paris et au PSG et tout le monde est ami avec lui. Sur le terrain, sa plus grande qualité, c’est la puissance physique. Il ne se fatigue jamais", a apprécié l'international italien.

Lassé par les critiques, Aurier aurait repoussé une proposition de prolongation de son contrat au PSG ().