Bastia : les sanctions encourues par le club « Par Romain Lantheaume - Le 17/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Dimanche, le match de Ligue 1 entre Bastia et l’Olympique Lyonnais n’a pas pu aller à son terme en raison des agressions qui ont ciblé les Gones. Alors que des supporters, des stadiers et un officiel sont impliqués dans les affrontements, la commission de discipline de la LFP va se saisir du dossier jeudi (voir ici) et le Sporting risque gros. A priori, un huis clos total pour les deux derniers matchs à domicile de la saison contre Rennes et Lorient est déjà acquis. Furiani pourrait même faire l’objet d’une suspension, obligeant le club corse à jouer sur terrain neutre. Sportivement, la lanterne rouge de L1 va probablement perdre ce match sur tapis vert. Déjà sous la menace d’un retrait d’un point avec sursis, le SCB pourrait aussi se voir retirer plusieurs unités au classement. Surtout que le verdict de la LFP dans l’affaire des incidents de Bastia-Nantes (2-2, voir ici) doit encore tomber jeudi... Sportivement, la lanterne rouge de L1 va probablement perdre ce match sur tapis vert. Déjà sous la menace d’un retrait d’un point avec sursis, le SCB pourrait aussi se voir retirer plusieurs unités au classement. Surtout que le verdict de la LFP dans l’affaire des incidents de Bastia-Nantes (2-2,) doit encore tomber jeudi...

