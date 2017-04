Man Utd : comparé à Kanté, Pogba dit stop !

Man Utd : comparé à Kanté, Pogba dit sto p ! « Par Damien Da Silva - Le 17/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Si le milieu de Manchester United Paul Pogba (24 ans, 28 matchs et 4 buts en Premier League cette saison) s'est montré élogieux envers celui de Chelsea N'Golo Kanté (26 ans, 31 matchs et 1 but en Premier League cette saison)(voir ici), le joueur des Red Devils en a visiblement assez de la comparaison avec son compatriote ! Ainsi, lors d'une interview accordée à Sky Sports avant le match contre les Blues (2-0) dimanche en Premier League, l'ancien Turinois a réalisé une mise au point. "Kanté est l'un des meilleurs milieux du monde. Je le dis. Dans ce qu’il fait, c’est l'un des meilleurs. Mais il ne marque pas beaucoup de buts, n’est-ce pas ? Mais les médias ne parlent pas de ça. Ils parlent de ce qu’il fait sur le terrain, de ses récupérations, de ses passes, de son activité. Moi, j’essaie de faire ça. Je fais ça avec United. J’ai marqué plus de buts que lui. Mais les médias continuent de dire 'Kanté par-ci, Kanté par-là'...", a lancé Pogba. Plus qu'une attaque envers Kanté, l'international français déplore surtout le traitement des médias avec lui à cause du montant l'été dernier de son transfert, 105 millions d'euros. Plus qu'une attaque envers Kanté, l'international français déplore surtout le traitement des médias avec lui à cause du montant l'été dernier de son transfert, 105 millions d'euros.

