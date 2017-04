OM : Thauvin s'est remis en question

Auteur d'un doublé et d'une passe décisive face à l'AS Saint-Etienne (4-0) en Ligue 1 dimanche, l'ailier de l'Olympique de Marseille Florian Thauvin (24 ans, 33 matchs et 12 buts en L1 cette saison) réalise une superbe saison. De plus en plus efficace, le jeune talent français a évoqué sa transformation dans les colonnes du quotidien régional La Provence.

"Nous avons pris beaucoup de plaisir à travers nos occasions, nos buts et surtout la victoire. Morgan fait un super centre et je ne me pose pas de question, je frappe du droit sur le premier but. Sur le second, je n’ai pas d’autre choix, j’ai assuré du plat du pied. Je m’en voulais de ne pas être efficace dans le dernier geste, je me suis remis en question et ça a marché, nous avons joué ensemble, nous avons été moins prévisibles, ça été une belle soirée", a savouré l'ancien Bastiais.

Dans une belle forme, Thauvin s'impose comme l'un des piliers de l'OM.