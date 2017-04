Barça : la remontada, Neymar veut y croire « Par Damien Da Silva - Le 17/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Comme face au Paris Saint-Germain (0-4, 6-1) au tour précédent, le FC Barcelone sera condamné à un énorme exploit contre la Juventus Turin lors du quart de finale retour de la Ligue des Champions mercredi. Balayés à l'occasion du match aller (0-3), les Blaugrana conservent l'espoir d'une remontada d'après les propos tenus par l'attaquant Neymar (25 ans, 8 matchs et 4 buts en LdC cette saison). "Nous devons croire que nous pouvons le faire, nous pouvons le faire. Nous l'avons déjà fait une fois, nous pouvons le faire une seconde fois. Je crois en cette équipe et en son potentiel. Nous n'avons presque rien à perdre et beaucoup à gagner. Il faudra rentrer sur le terrain pour tout donner et si tout se passe bien, une remontée est possible", a confié le Brésilien à Esporte Interativo. Quand on sait que la Juve a encaissé seulement 2 buts depuis le début de la compétition cette saison, la mission du Barça s'annonce tout de même très difficile ! Quand on sait que la Juve a encaissé seulement 2 buts depuis le début de la compétition cette saison, la mission du Barça s'annonce tout de même très difficile !

