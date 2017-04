Bastia : le club "au fond du trou"

En raison des débordements de leurs supporters, mais aussi des stadiers et de leur responsable de la sécurité, qui ont agressé des adversaires, les joueurs de Bastia ont vu leur match de championnat face à l’Olympique Lyonnais arrêté à la mi-temps dimanche. Alors que la commission de discipline de la LFP va se saisir de l’affaire (voir ici), la lanterne rouge encourt de graves sanctions, ce qui ne rassure pas les hommes de Rui Almeida...

"On est au fond du trou. On n’avait pas besoin de ça. On est dégoûtés. Notre situation est déjà difficile. Elle est sans doute enterrée ce soir (dimanche, ndlr)", a déploré un proche du SCB auprès de la radio RMC. "Je ne sais pas comment on va s’en sortir", redoute également un joueur corse sous couvert d’anonymat.

A priori, le Sporting risque très gros dans cette affaire ().