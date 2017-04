Chelsea : MU, Conte plaide coupable « Par Damien Da Silva - Le 17/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Lors du choc de la 33e journée de Premier League, Chelsea s'est incliné sur la pelouse de Manchester United (0-2) dimanche. En conférence de presse, l'entraîneur des Blues Antonio Conte a assumé ses responsabilités concernant ce revers. "Nous n'avons pas fait un bon match et Manchester a mérité de gagner. Nous n'avons pas montré assez d'envie, pas assez d'ambition et pas assez de motivation. C'est assez simple. Mais, dans ce cas, c'est la faute du coach car il n'a pas été capable d’insuffler la bonne concentration et la motivation nécessaire chez ses joueurs pour remporter ce type de match", a commenté le technicien italien devant les médias. Au classement, Chelsea, toujours en tête, ne compte plus que 4 points d'avance sur son dauphin Tottenham à 6 matchs du terme de la saison. Au classement, Chelsea, toujours en tête, ne compte plus que 4 points d'avance sur son dauphin Tottenham à 6 matchs du terme de la saison.

