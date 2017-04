PSG : la piste Djorkaeff envisagée ?

PSG : la piste Djorkaeff envisagé e ? « Par Romain Lantheaume - Le 17/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Confronté au départ imminent du directeur sportif Olivier Létang (voir brève 8h25) et aux doutes entourant le directeur du football Patrick Kluivert (voir brève 9h01), le Paris Saint-Germain risque de devoir reconstruire sa direction sportive au cours des prochaines semaines, au moins pour recruter un dirigeant susceptible d’épauler le Néerlandais. Dans cette optique, le quotidien L’Equipe indique que le nom de Youri Djorkaeff, passé par la capitale en tant que joueur en 1995-1996, circule au PSG ces derniers temps. Le champion du monde 1998 a l’avantage de bien connaître les règlements français et de posséder une certaine aura internationale. Le journal sportif mentionne également la piste Roberto Olabe, passé par la Real Sociedad et proche de l’entraîneur Unai Emery. Libre depuis son départ du FC Séville, le célèbre Monchi avait également adressé des appels du pied à Paris mais les dirigeants considèrent sa signature à l’AS Roma comme actée. L’organigramme du club francilien est en tout cas appelé à évoluer ! Le journal sportif mentionne également la piste Roberto Olabe, passé par la Real Sociedad et proche de l’entraîneur Unai Emery. Libre depuis son départ du FC Séville, le célèbre Monchi avait également adressé des appels du pied à Paris mais les dirigeants considèrent sa signature à l’AS Roma comme actée. L’organigramme du club francilien est en tout cas appelé à évoluer !

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+