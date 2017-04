ASSE : C. Galtier - "la pire en neuf ans" « Par Romain Lantheaume - Le 17/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Malgré une bonne entame de partie, l’AS Saint-Etienne a été surclassée par l’Olympique de Marseille (0-4) dimanche dans l’affiche de la 33e journée de Ligue 1. Alors que les Verts se sont éteints au fil de la rencontre, l’entraîneur forézien Christophe Galtier n'a pas mâché ses mots au coup de sifflet final. "C’est la pire prestation durant mes neuf ans à la tête de l'équipe. Ce qui est terrible me concernant, c'est que ça se passe ici, a déploré le Marseillais de naissance en conférence de presse. Je dirais simplement qu'on a seulement existé 20 minutes. Dès que Marseille a marqué le premier but, c'est devenu de plus en plus compliqué. (…) Il y a eu la qualité de l'adversaire, mais on a baissé les bras trop rapidement. " 7e avec 6 points de retard sur l’OM, l’ASSE apparaît désormais décrochée dans la course à l’Europe malgré un match en moins. 7e avec 6 points de retard sur l’OM, l’ASSE apparaît désormais décrochée dans la course à l’Europe malgré un match en moins.

