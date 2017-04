OM : satisfait, Garcia en veut encore plus Par Romain Lantheaume - Le 16/04/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- Après trois matchs nuls assez tristes, l'Olympique de Marseille s'est réveillé en déroulant 4-0 contre l'AS Saint-Etienne ce dimanche dans le cadre de la 33e journée de Ligue 1. Forcément aux anges après une soirée pareille, le coach phocéen, Rudi Garcia, souhaite surtout que ses troupes continuent sur cette lancée. "On a été bon, efficace surtout et intelligent sur la tenue du match. Et puis gagner 4-0 devant les supporters pour les 30 ans des Winners en plus, c'est tout bénéf', a savouré l'ancien entraîneur de Lille au micro de Canal+. Mais c'était la première victoire, j'espère que beaucoup d'autres devraient arriver si on ne se relâche pas dans le sprint final. Il reste 5 semaines, 5 matchs. On s'est mis le challenge de prendre le plus de points possibles. Après on aura le temps de souffler, mais avec une qualification européenne." Avec six points d'avance (mais un match en plus) sur l'ASSE, l'OM, 6e, a fait le trou. Avec six points d'avance (mais un match en plus) sur l'ASSE, l'OM, 6e, a fait le trou.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+