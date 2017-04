OM : Payet voulait mettre son "grain de sel" Par Romain Lantheaume - Le 16/04/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- A son avantage dimanche face à l’AS Saint-Etienne (4-0), l’ailier Dimitri Payet (30 ans, 11 matchs et 4 buts en L1 cette saison) a participé à la fête en inscrivant le dernier but de l’Olympique de Marseille dans le temps additionnel. Au coup de sifflet final, le Réunionnais savourait. "On s’était dit avant le match qu’on avait beaucoup d’occasions mais qu’on péchait dans le dernier geste. Ce soir, on a su être efficace et ça s’est vu, s’est félicité le Tricolore au micro de Canal+. Je voulais aussi marquer parce que devant on a eu beaucoup d’occasions donc je voulais apporter mon petit grain de sel." Un clin d’œil à la célébration "Salt Bae" du Tricolore ! La célébration "Salt Bae" de Payet



