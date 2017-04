ASSE : H. Saivet - "une bonne claque" Par Romain Lantheaume - Le 16/04/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- Balayée 4-0 par l’Olympique de Marseille ce dimanche dans l’affiche de la 33e journée de Ligue 1, l’AS Saint-Etienne a perdu gros dans la course à l’Europe. Pour le milieu de terrain des Verts, Henri Saivet (26 ans, 21 matchs et 1 but en L1 cette saison), les Stéphanois doivent absolument se ressaisir. "On ne peut pas se permettre de ne pas donner autant que ce que Marseille a donné. C’est vrai que ce soir c’est une bonne claque, j’espère que ça va nous réveiller, a lancé le Sénégalais au micro de Canal+. L’Europe, on y croit toujours, mais après ce soir on se dit que ça va être compliqué. En tout cas, si on refait ce genre de match, on peut oublier." 7e, l’ASSE, qui compte un match en moins, accuse désormais six points de retard sur l’OM qui la précède au classement. 7e, l’ASSE, qui compte un match en moins, accuse désormais six points de retard sur l’OM qui la précède au classement.

