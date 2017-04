Celta : Beauvue brille encore

Remis de sa rupture au tendon d’Achille survenue il y a un an, l’attaquant Claudio Beauvue (29 ans, 7 apparitions et 1 but en Liga cette saison) va beaucoup mieux ! Déjà décisif en Ligue Europa le mois dernier (voir ici), l’ancien Lyonnais a porté le Celta Vigo ce dimanche face à Grenade (3-0) à l’occasion de la 30e journée de Liga. Le Guadeloupéen a joué les passeurs décisifs sur l’ouverture du score avant d’inscrire le dernier but en renard des surfaces. Encourageant.