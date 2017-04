Bastia : Aulas a porté plainte Par Romain Lantheaume - Le 16/04/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- Dimanche, le match de la 33e journée de Ligue 1 entre Bastia et l’Olympique Lyonnais a été définitivement arrêté à la mi-temps (0-0) après qu’une seconde agression ait ciblé les visiteurs. Alors que des stadiers et des officiels ont frappé les Gones, le président rhodanien, Jean-Michel Aulas, a expliqué avoir porté plainte. "Le procureur de Bastia, que j'avais fait venir, a pris nos plaintes pour coups et blessures, a affirmé "JMA" à L’Equipe. Les images de la deuxième altercation montrent que celui qui en est à l'origine est le responsable de la sécurité qui s'était engagé à contenir les incidents. Lopes a été frappé, Gorgelin aussi, ainsi que Mateta. On a vu des stadiers frapper nos joueurs ! Nous sommes rentrés au vestiaire et il n'a plus été question de continuer à jouer." Un peu plus tôt, le procureur de la République a confirmé l’ouverture d’une enquête après ces graves incidents ( Un peu plus tôt, le procureur de la République a confirmé l’ouverture d’une enquête après ces graves incidents ( voir la brève de 20h38 ).

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+