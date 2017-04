Bastia : le Sporting réagit !

Bastia : le Sporting réagi t ! Par Romain Lantheaume - Le 16/04/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- Une fois encore sous le feu des critiques à la suite des agressions qui ont conduit à l’arrêt définitif du match de la 33e journée de Ligue 1 face à l’Olympique Lyonnais à la mi-temps (0-0) ce dimanche (voir la brève de 19h30), Bastia a réagi via un communiqué. "Le Sporting Club de Bastia condamne fermement les incidents qui ont émaillé la rencontre de ce dimanche face à l’Olympique Lyonnais, a fait savoir le SCB. Le club regrette que ce match comptant pour la 33ème journée n’ait pas pu aller jusqu’à son terme mais respecte la décision de la LFP et de ses officiels." "Le Sporting Club de Bastia réunit, d’ores et déjà, tous les éléments nécessaires afin de prendre les mesures fortes et adéquates qui s’imposent suite à ces incidents. Et ce sans attendre la réunion de la commission de discipline de la LFP devant laquelle le club se présentera, jeudi, afin de fournir toutes les explications qui lui seront demandées." Le club insulaire risque d’avoir du mal à justifier l’attitude de ses stadiers et de certains de ses officiels, qui ont pris part à la bagarre générale à la pause... "Le Sporting Club de Bastia réunit, d’ores et déjà, tous les éléments nécessaires afin de prendre les mesures fortes et adéquates qui s’imposent suite à ces incidents. Et ce sans attendre la réunion de la commission de discipline de la LFP devant laquelle le club se présentera, jeudi, afin de fournir toutes les explications qui lui seront demandées." Le club insulaire risque d’avoir du mal à justifier l’attitude de ses stadiers et de certains de ses officiels, qui ont pris part à la bagarre générale à la pause...

