L1 : Bastia-Lyon, le communiqué de la LFP « Par Romain Lantheaume - Le 16/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Comme nous vous l'indiquions un peu plus tôt, le match de la 33e journée de Ligue 1 entre Bastia et l'Olympique Lyonnais a été définitivement interrompu à la mi-temps (0-0) dimanche en raison d'une nouvelle agression ciblant les Gones (voir la brève de 19h16). La LFP vient de publier un communiqué sur le sujet : "Suite au nouvel incident intervenu à la fin de la première période, la LFP a décidé d'arrêter définitivement la rencontre SC Bastia / Olympique Lyonnais. Cette interruption définitive a été prise conformément aux instructions émises par le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, représentant le préfet de Haute-Corse, lors de la réunion de crise avant le début de la rencontre. Suite aux très graves incidents survenus lors de l'échauffement, le DDSP avait en effet pris la décision de faire jouer le match mais de l'arrêter au moindre incident. La LFP condamne avec la plus grande fermeté les incidents survenus avant la rencontre et à la mi-temps du match SC Bastia / Olympique Lyonnais. Face au comportement inqualifiable d'une partie des supporters du stade Armand-Césari, la LFP demande au SC Bastia de prendre toutes les mesures afin de pouvoir procéder aux interdictions de stade envers les individus responsables de ces agissements, et plus généralement toutes les mesures permettant de garantir la sécurité des rencontres disputées dans son stade. Dès jeudi, la Commission de Discipline de la LFP se saisira du dossier des incidents de la rencontre", conclut le communiqué. Dès jeudi, la Commission de Discipline de la LFP se saisira du dossier des incidents de la rencontre", conclut le communiqué.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+