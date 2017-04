Nantes : Conceiçao n'a pas vu un grand match

Le FC Nantes s'est incliné 1-0 à domicile face à Bordeaux ce dimanche. Pour Sergio Conceiçao, les Canaris ne méritaient pas tellement mieux.

"On n'a pas fait un match fantastique, parce qu'on avait une équipe compétitive, une équipe qui a bien défendu en face. C'était très équilibré. Je pense qu'en deuxième mi-temps, la sortie de Rongier et de Nakoulma qui a pris au moins dix coups sur la cheville et qui est sorti blessé, a conditionné les choses. Le match a changé. On n'a pas été capables de créer le danger", regrettait l'entraîneur nantais après la rencontre.

Pas un "match fantastique", en effet.