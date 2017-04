Bordeaux : Gourvennec fier de son coup « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 16/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Dans la course à l'Europe, Bordeaux a réalisé une belle opération en allant prendre trois points à Nantes ce dimanche (1-0). Jocelyn Gourvennec était fier de son coup après la rencontre. "C'était un gros match, on savait que ça allait être difficile. Nantes a un très bon niveau depuis janvier. L'enjeu pour nous était de répondre à l'intensité qu'ils mettent, au pressing qu'ils mettent, à l'impact qu'ils mettent, avec le ballon très vite chez l'adversaire et ils viennent en nombre et avec beaucoup d'intensité. On a su résister à ça, défendre intelligemment et, surtout sur la deuxième mi-temps, bonifier les phases de possession qu'on a eues. On a gagné plus de ballons qu'eux et face à Nantes, si en plus on arrive à ajouter de la qualité technique, on a des chances de l'emporter et c'est ce qui a été fait", a réagi l'entraîneur des Girondins. Un "gros match", vraiment ? Un "gros match", vraiment ?

