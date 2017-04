ASSE : pourquoi Corgnet n'est pas parti « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 16/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Longtemps mis de côté par Christophe Galtier cette saison, Benjamin Corgnet (30 ans, 6 apparitions et 1 but en L1 cette saison) a vécu des derniers mois très compliqués. Le milieu de terrain stéphanois aurait toutefois pu partir en janvier dernier. Mais dans les colonnes du Parisien, l'ancien Lorientais explique pourquoi il a préféré rester chez les Verts. "J’ai eu des offres en janvier. C’était délicat de partir. Les clubs intéressés étaient à la lutte pour le maintien. On a décidé avec mon conseiller et ma famille qu’il y avait un risque sportif à y aller et se retrouver en difficulté en cas de descente. Je me suis dit qu’il restait 3-4 mois et qu’après je serai libre", confie ce dimanche Corgnet au Parisien. En fin de contrat en juin prochain, le Stéphanois devrait encore être sollicité. En fin de contrat en juin prochain, le Stéphanois devrait encore être sollicité.

