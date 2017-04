Ang. : Manchester United s'offre Chelsea !

C'était le choc de la 33e journée de Premier League : Manchester United recevait Chelsea ce dimanche. Le leader du classement est tombé à Old Trafford ! Les Red Devils l'ont emporté 2-0 grâce à des buts de Rashford en première période et Herrera après la pause. Grâce à ce succès, MU, 5e, se relance dans la course à la Ligue des Champions. De leur côté, les Blues, toujours en tête, ne possèdent plus que 4 points d'avance sur leur dauphin, Tottenham.