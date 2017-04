L1 : Marseille 4-0 St-Etienne (fini) Par Pierre-Damien Lacourte - Le 16/04/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- Très convaincant, l'Olympique de Marseille a corrigé une triste équipe de Saint-Etienne ce dimanche (4-0). Auteur d'un doublé et d'une passe décisive, Florian Thauvin a été énorme, faisant chavirer de bonheur le Vélodrome. Les Verts entraient pourtant bien dans cette partie et se procuraient immédiatement une situation très chaude. Sur une très mauvaise remise d'Evra, Monnet-Paquet était fauché dans la surface par Pelé, mais M. Millot ne bronchait pas. Christophe Galtier était fou de rage sur son banc. L'OM réagissait par Gomis, dont la frappe du gauche à ras de terre passait d'un rien à côté. Ruffier était battu. C'est finalement Thauvin qui ouvrait le score. Suite à un beau travail de Sanson côté gauche, l'ancien Bastiais plaçait un plat du pied parfait au point de penalty (1-0, 22e). Rudi Garcia pouvait laisser éclater sa joie. Les Olympiens ne tardaient pas à doubler la mise. Servi par Thauvin dans la surface, Gomis réalisait un magnifique enchaînement pour tromper Ruffier (2-0, 31e). Les Marseillais enfonçaient le clou au retour des vestiaires. Servi par Sakai, Thauvin, légèrement hors-jeu, déposait Lacroix avant de tromper Ruffier d'une frappe croisée à ras de terre (3-0, 58e). L'ASSE n'allait pas s'en relever. Dans le temps additionnel, Payet ajoutait même un quatrième but (4-0, 93e). Grâce à ce succès, l'OM, 6e, revient à un petit point de Bordeaux et relègue Saint-Etienne à 6 longueurs, même si le club du Forez compte un match de moins. Résultats, classement, buteurs et calendrier de Ligue 1

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+