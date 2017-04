Chelsea : Hazard préfère voter Kanté

De retour au premier plan cette saison avec Chelsea, l’ailier Eden Hazard (26 ans, 29 matchs et 14 buts en Premier League) fait partie des finalistes pour le titre de meilleur joueur de l’année en Premier League, au côté de son coéquipier chez les Blues, N’Golo Kanté (26 ans, 30 matchs et 1 but en Premier League cette saison). Et au moment de voter, l’ancien Lillois jure qu’il compte la jouer collectif !

"J’espère que ça va être lui parce que ça changerait un peu du mec qui marque tout le temps, a argumenté le Belge au micro de Téléfoot. Ça récompenserait ses deux saisons. Bien entendu, j’aimerais l’avoir aussi parce que c’est toujours une récompense importante mais franchement si je dois choisir aujourd’hui, je le donnerais à N’Golo."

Hazard pense donc comme les lecteurs de Maxifoot, qui sont 66,5% à estimer que le Français mérite la récompense ().