OM : Eyraud "va envoyer du bois" sur le mercato

"Nous avons dépensé plus de 42 M€ sur un marché cet hiver. Dans l’histoire de l’OM, c’est plus que sur n’importe quel mercato d’été… Alors vous pensez vraiment qu’on va faire deux petites recrues cet été ? (...) Les 200 M€, ne vous inquiétez pas, je peux d’ores et déjà vous dire que je vais dépenser beaucoup plus." Voilà ce qu'aurait lâché Jacques-Henri Eyraud récemment lors de réunions avec des présidents d'autres clubs de Ligue 1.

Une version confirmée par l'un de ceux-ci dans les colonnes de L'Equipe. "Eyraud a promis une grosse équipe à son public. Il va la faire avec des transferts de fou, des gros salaires. Il ne se prendra pas la tête, il va envoyer du bois. Quitte à surpayer, il peut avoir ses joueurs en juin", estime un président.

De quoi mettre les supporters marseillais en ébullition.