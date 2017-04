Real : Z. Zidane - "Isco est à sa place" « Par Romain Lantheaume - Le 16/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Remplaçant au Real Madrid, le milieu de terrain Isco (24 ans, 26 matchs et 9 buts en Liga cette saison) a profité du turnover instauré par l’entraîneur Zinédine Zidane pour débuter face à Gijon (3-2) samedi et se mettre en évidence en signant un doublé décisif dans la course au titre. Après la rencontre, le technicien a salué l’Espagnol. "C'est un footballeur qui me plaît beaucoup et il est à sa place au Real, a assuré le Français en conférence de presse. Isco a fait un grand match, c'est mérité. Ses buts nous ont offert les trois points et il aurait pu en marquer un troisième sur une action impressionnante. Il a le caractère nécessaire pour faire ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est un grand joueur et il le montre." On comprend pourquoi le Real cherche à prolonger l’ancien Valencian, sous contrat jusqu’en juin 2018. On comprend pourquoi le Real cherche à prolonger l’ancien Valencian, sous contrat jusqu’en juin 2018.

