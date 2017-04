Guingamp : Dupraz, Kombouaré en remet une couche

Samedi, le ton est monté en plein match entre l’entraîneur de Guingamp, Antoine Kombouaré, et son homologue de Toulouse, Pascal Dupraz (voir la brève de 08h43). Et même après la rencontre, le coach des Bretons pestait encore.

"Quand on a des soucis dans un match, on s’adresse à l’arbitre, et j’ai horreur que des gens me parlent. Je n'aime pas qu'on fasse le malin, on s’explique dans un bureau dans ces cas-là, je n’ai pas besoin de faire ça devant tout le monde. Je demande du respect, c’est tout", a taclé le Kanak au micro de Canal+.