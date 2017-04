Man Utd : pour Pogba, Kanté compte pour 11 !

Man Utd : pour Pogba, Kanté compte pour 1 1 ! « Par Romain Lantheaume - Le 16/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Ce dimanche (17h), Manchester United et Chelsea s’affrontent dans le choc de la 33e journée de Premier League. L’occasion pour le Français des Red Devils, Paul Pogba (24 ans, 27 matchs et 4 buts en Premier League cette saison), d’encenser son compatriote de l’entrejeu londonien, N’Golo Kanté (26 ans, 30 matchs et 1 but en Premier League cette saison). "Tout le monde sait qu’il peut courir pour 11 joueurs, a lancé l’ancien Turinois au micro de MUTV. C’est sa plus grande qualité. Il récupère le ballon et joue simple. Quand un entraîneur lui demande quelque chose, il le fait. Et il le fait parfaitement bien. C’est l’un des plus grands joueurs de Chelsea. Il fait la différence. S’il perd le ballon trois fois, il va le récupérer quatre fois. Il est partout." Pas jalouse, la Pioche ! Pourtant, la presse anglaise ne se gêne pas pour mettre en avant l’écart de performances entre les deux Tricolores et leur prix sensiblement différent (38 millions d’euros pour Kanté, 105 M€ pour Pogba)… Pas jalouse, la Pioche ! Pourtant, la presse anglaise ne se gêne pas pour mettre en avant l’écart de performances entre les deux Tricolores et leur prix sensiblement différent (38 millions d’euros pour Kanté, 105 M€ pour Pogba)…

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+