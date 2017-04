Monaco : L. Jardim - "sans la C1, on gagne 3-0" « Par Romain Lantheaume - Le 16/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En difficulté face à Dijon (2-1) samedi à l’occasion de la 33e journée de Ligue 1, l’AS Monaco s’en est remis à deux superbes coups francs de Radamel Falcao (31 ans, 24 matchs et 18 buts en L1 cette saison) pour sauver les meubles. Après la rencontre, le coach princier, Leonardo Jardim, a logiquement pointé du doigt la fatigue qui commence à peser sur ses troupes. "On sait que ce n'est pas facile d'enchaîner avec la Ligue des Champions. Si on ne joue pas la Ligue des Champions une fois par semaine, peut-être que l'on gagne 3-0 ce match, a lancé le technicien portugais devant la presse. Mais tous les matchs seront comme ça jusqu'à la fin. Si on continue en C1, ce sera ce type de scénario." Et ce n’est peut-être pas fini puisque, si tout va bien pour l’ASM, celle-ci pourrait disputer jusqu’à 65 matchs cette saison ! Et ce n’est peut-être pas fini puisque, si tout va bien pour l’ASM, celle-ci pourrait disputer jusqu’à 65 matchs cette saison !

