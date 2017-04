PSG : 6 recrues cet été ?

PSG : 6 recrues cet ét é ? Par Romain Lantheaume - Le 16/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Le président Nasser Al-Khelaïfi l’a promis après le fiasco en Ligue des Champions : de gros changements sont à prévoir l’été prochain au Paris Saint-Germain. Si quatre joueurs au moins devraient faire leurs valises dans le sens des départs (voir ici), six recrues pourraient à l'inverse rejoindre le champion de France en titre ! D’après L’Equipe, outre la priorité Alexis Sanchez (Arsenal), le PSG cherchera à recruter un milieu défensif et un relayeur en cas de départ de Grzegorz Krychowiak et Blaise Matuidi. En fin de contrat au Real Madrid en juin 2018, Isco est notamment annoncé sur les tablettes franciliennes. Dans le couloir gauche, Ricardo Rodriguez (Wolfsburg) est toujours cité pour remplacer Maxwell, qui partira probablement au terme de son contrat. Enfin, un défenseur central pourrait débarquer afin de compenser numériquement le départ de David Luiz. Selon la même source, l’entraîneur Unai Emery souhaiterait également un nouveau gardien, mais avec Kevin Trapp, Alphonse Areola et le retour de prêt de Salvatore Sirigu, ce poste semble déjà surchargé… Dans le couloir gauche, Ricardo Rodriguez (Wolfsburg) est toujours cité pour remplacer Maxwell, qui partira probablement au terme de son contrat. Enfin, un défenseur central pourrait débarquer afin de compenser numériquement le départ de David Luiz. Selon la même source, l’entraîneur Unai Emery souhaiterait également un nouveau gardien, mais avec Kevin Trapp, Alphonse Areola et le retour de prêt de Salvatore Sirigu, ce poste semble déjà surchargé…

