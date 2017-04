Lorient : Casoni ne veut pas baisser les bras

Après une belle série de 3 victoires consécutives, Lorient est tombé à Montpellier (0-2). Mais Bernard Casoni ne veut pas baisser les bras.

"Quand on ne gagne pas un duel dans la première demi-heure, il est dur de ramener un résultat positif. On n'a pas assez pesé sur la rencontre pour revenir au score et aller chercher un nul ou une victoire. Montpellier obtient une victoire méritée. Sur l'impact et l'engagement, on n'a pas existé. On sort d'une semaine difficile sur le plan physique et dans l'influx nerveux. Nous devons nous régénérer pour repartir du bon pied. Nous avons eu un petit coup d'arrêt. Mais on est toujours dans la course au maintien, on ne va pas baisser la tête. Nous devons retenir les leçons et vite rebondir", a réagi l'entraîneur des Merlus après la rencontre.