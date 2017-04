Lille : F. Passi - "on dormait" Par Pierre-Damien Lacourte - Le 15/04/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- Le LOSC s'est incliné 2-0 à Rennes ce samedi, encaissant deux buts durant la première demi-heure. De quoi donner des regrets à Franck Passi. "On est rentré dans le match, on dormait, malheureusement. On a pris un but rapidement ce qui nous a obligés à attaquer et le deuxième but, c'est encore trop de largesse dans notre surface. On est obligé de regarder derrière nous même si on avait nourri d'autres ambitions. C'est un match qui n'a pas tourné pour nous, parce qu'on a pas mal d'occasions, on est tombé sur un grand gardien, je crois qu'il a bloqué 10 de nos tirs. Il y a quand même eu aussi des bonnes choses, on s'est créé pas mal d'occasions de but, mais on a tout gâché en dormant sur les deux buts qu'on a pris. Je crois que si ça avait été un match de boxe, aux points on gagnait, malheureusement on a pris deux KO", se plaignait l'entraîneur des Dogues après la rencontre.

