L1 : Nice-Nancy, les compos

Nice va jouer contre Nancy ce samedi (17h) à l'Allianz Riviera à l'occasion de la 33e journée de Ligue 1. Toujours dans la course au titre, le technicien azuréen Lucien Favre doit faire avec de nombreux absents avec la suspension de Balotelli et les blessures de Baysse, Obbadi, Cyprien et Pléa. En face, le coach lorrain Pablo Correa sera privé de Maouassa, suspendu, puis de Badila, N'Guessan et Muratori, blessés. Voici les compositions des deux équipes :

Nice : Cardinale - Souquet, Le Marchand, Dante, Dalbert - Pereira, Koziello, Belhanda, Seri, Eysseric - Le Bihan.

Nancy : N'Dy Assembé - Cuffaut, Chrétien, Cabaco, Cétout - Guidileye, Pedretti, Aït-Bennasser - Dia, Dalé, Puyo.