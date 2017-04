L2 : la très mauvaise opération de Lens

Pour le compte de la 33e journée de Ligue 2, le RC Lens recevait l'AJ Auxerre ce samedi. Dans la course à la montée, les Sang et Or ont réalisé une très mauvaise opération en s'inclinant 1-0, encaissant un but de Mathis en fin de première période (42e). Au classement, le Racing, toujours 2e, est désormais sous la menace de Nîmes, 3e, un point derrière seulement. Strasbourg passera même devant s'il s'impose contre l'AC Ajaccio lundi (20h45).