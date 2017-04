EdF : Benzema, Valbuena regrette

Dans l'affaire de la sextape, le milieu offensif Mathieu Valbuena (32 ans, 25 matchs et 7 buts en L1 cette saison) a porté plainte pour ouvrir une enquête avant de savoir l'implication de Karim Benzema (29 ans, 24 matchs et 9 buts en Liga cette saison). Et à l'occasion d'un entretien accordé à Onze Mondial, le joueur de l'Olympique Lyonnais a reconnu qu'il n'aurait pas réalisé cette démarche devant la justice s'il avait su pour l'attaquant du Real Madrid.

"Pourquoi ? Mais parce que ça aurait créé des embrouilles pour rien. Je vois que ça se passe bien pour lui au Real, il marque des buts. Moi, je me consacre à mon club. Aujourd’hui, on est lié par quelque chose qui n’est pas glorieux, on verra ce qui se passera", a déclaré Valbuena.

Depuis le début de cette histoire, les deux hommes ont été écartés de l'équipe de France.