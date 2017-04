PSG : Zebina égratigne Ibrahimovic... « Par Damien Da Silva - Le 15/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Au moment de son départ du Paris Saint-Germain l'été dernier, l'attaquant de Manchester United Zlatan Ibrahimovic (35 ans, 27 matchs et 17 buts en Premier League cette saison) avait estimé qu'il partait du club de la capitale comme une légende. Un constat absolument pas partagé par l'ancien joueur de la Juventus Turin Jonathan Zebina. "C'est un très bon communiquant... Il s'autoproclame légende quand il part du PSG, il est parti en légende de rien du tout. Il est venu ici pour gagner la Ligue des Champions et il a gagné 27 Coupe de France (sic). Très bien, fantastique. Moi ce que je dis, c'est que les grands champions gagnent des choses importantes : la Ligue des Champions, l'Euro ou le Mondial", a commenté l'ex-défenseur français pour SFR Sport. Pour rappel, Zebina et Ibrahimovic ont toujours eu des rapports difficiles depuis un accrochage entre les deux hommes lors d'un entraînement à Turin. Pour rappel, Zebina et Ibrahimovic ont toujours eu des rapports difficiles depuis un accrochage entre les deux hommes lors d'un entraînement à Turin.

