Ang. : Tottenham déroule 4-0 !

Pour le compte de la 33e journée de Premier League, Tottenham a surclassé Bournemouth (4-0) ce samedi ! Parfaitement lancés par des buts de Dembele (16e) et Son (19e), les Spurs ont ensuite déroulé avec des réalisations signées Kane (48e) et Janssen (90+3e). A cette occasion, le buteur anglais est devenu le 4e joueur dans l'histoire de ce championnat à réaliser 3 saisons consécutives à plus de 20 buts. Les trois autres ? Alan Shearer, Thierry Henry et Ruud van Nistelrooy.

Au classement, Tottenham, 2e, revient provisoirement à 4 points du leader Chelsea, qui affronte Manchester United dimanche (17h).