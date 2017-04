Sondage MF : Kanté, le meilleur en Angleterre !

Sondage MF : Kanté, le meilleur en Angleterr e ! « Par Damien Da Silva - Le 15/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Lors d'un récent sondage publié sur le site Maxifoot.fr, nous vous demandions qui méritait le titre de meilleur joueur de Premier League cette saison. Et c'est une victoire écrasante pour N'Golo Kanté ! Sur les 18 216 votes recensés, vous êtes 66,5% à plébisciter le milieu de terrain français de Chelsea. Loin derrière, son coéquipier Eden Hazard (17,6%) et le buteur de Manchester United Zlatan Ibrahimovic (6,4%) complètent le podium. Ensuite, Romelu Lukaku (4,5%), Alexis Sanchez (2,7%) et Harry Kane (2,3%) récoltent les miettes... Dès à présent, dites-nous si Juninho ferait un bon entraîneur pour l'Olympique Lyonnais. Pour vous exprimer, rien de plus simple : il suffit de vous rendre sur la page d'accueil de Maxifoot et de faire votre choix. Dès à présent, dites-nous si Juninho ferait un bon entraîneur pour l'Olympique Lyonnais. Pour vous exprimer, rien de plus simple : il suffit de vous rendre sur la page d'accueil de Maxifoot et de faire votre choix.

