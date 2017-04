Arsenal : Wenger prévient Sanchez... « Par Damien Da Silva - Le 15/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Sous contrat jusqu'en juin 2018 avec Arsenal, l'attaquant Alexis Sanchez (28 ans, 30 matchs et 18 buts en Premier League cette saison) discute toujours avec ses dirigeants concernant une prolongation de son bail. Si les Gunners veulent conserver l'international chilien, ils ne seront pas prêts à toutes les folies selon l'entraîneur Arsène Wenger. "On doit accepter que le football moderne a changé. On a toujours eu une échelle salariale qui a été respectée mais aujourd’hui les joueurs gagnent tellement d’argent qu’il faut juger au cas par cas et non de façon globale. (...) Il faut prendre cette décision de la façon la plus objective possible. Le club doit toujours être la priorité. Je comprends que les top joueurs soient une grosse priorité, mais même pour les joueurs importants, tu ne peux leur donner que ce que tu es en mesure d’offrir", a prévenu le technicien français devant la presse. En résumé, Arsenal va tout faire pour conserver Sanchez, mais sans dépasser certaines limites... En résumé, Arsenal va tout faire pour conserver Sanchez, mais sans dépasser certaines limites...

