Juve : Dybala et Neymar, la prédiction d'Allegri

Si Lionel Messi (29 ans, 27 matchs et 27 buts en Liga cette saison) et Cristiano Ronaldo (32 ans, 24 matchs et 19 buts en Liga cette saison) sont considérés depuis de nombreuses années comme les deux meilleurs joueurs du monde, les attaquants du FC Barcelone et du Real Madrid ne seront pas éternels. De son côté, l'entraîneur de la Juventus Turin Massimilano Allegri a déjà trouvé leurs possibles successeurs.

"Dybala et Neymar vont bientôt devenir les prochains meilleurs joueurs du monde", a lancé le technicien italien devant les médias.

Dotés d'un énorme potentiel, les joueurs de la Juve Paulo Dybala (23 ans, 24 matchs et 8 buts en Serie A cette saison) et du Barça Neymar (25 ans, 26 matchs et 9 buts en Liga cette saison) ont effectivement les qualités nécessaires pour devenir de véritables références dans les années à venir.