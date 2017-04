Man Utd : Mourinho rêve d'un trio offensif...

Depuis plusieurs semaines, l'entraîneur de Manchester United José Mourinho multiplie les sorties pour se plaindre du rendement de ses joueurs offensifs. Autant dire que du mouvement sera donc attendu dans ce secteur de jeu lors du prochain mercato d'été. Ainsi, selon le tabloïd britannique The Sun, le technicien portugais rêve d'un trio pour mener l'attaque des Red Devils.

Si conserver le buteur Zlatan Ibrahimovic (35 ans, 27 matchs et 17 buts en Premier League cette saison), qui dispose d'une option dans son contrat pour prolonger jusqu'en juin 2018, reste la priorité, Mourinho souhaiterait surtout l'associer aux attaquants d'Everton Romelu Lukaku (23 ans, 31 matchs et 23 buts en Premier League cette saison) et de l'Atletico Madrid Antoine Griezmann (26 ans, 30 matchs et 15 buts en Liga cette saison) ! En recrutant le Belge et le Français, Manchester United frapperait un très grand coup, mais ce sont deux dossiers coûteux et compliqués...