Lille : Mavuba répond à Antonetti

Détruit par son ancien coach Frédéric Antonetti concernant son hygiène de vie (voir ici), le milieu de Lille Rio Mavuba (33 ans, 15 matchs en L1 cette saison) n'avait pas répondu afin de ne pas "tirer sur une ambulance". Mais dans les colonnes de L'Equipe, le Français a tout de même réagi.

"Je suis très surpris qu’un coach commente ma vie privée. Quant au fait d’être en retard, je ne pense pas l’être plus que d’autres. En dix ans, je n’ai jamais été sanctionné. Je fais ce que je veux de mon temps libre et je ne suis pas assez débile pour que cela aille à l’encontre de ma carrière. On me donne une importance que je n’ai pas", a commenté l'ancien Bordelais.

Les relations entre les deux hommes ne risquent pas de s'améliorer...