PSG : Al-Khelaïfi encense Di Maria « Par Damien Da Silva - Le 15/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur d'un doublé, l'ailier Angel Di Maria (29 ans, 25 matchs et 5 buts en L1 cette saison) a porté le Paris Saint-Germain face à Angers (2-0) vendredi en ouverture de la 33e journée de Ligue 1. Critiqué pour sa première partie de saison décevante, l'Argentin a reçu les félicitations de son président Nasser Al-Khelaïfi pour son début d'année 2017. "Angel est un grand joueur, il le démontre à chaque match. Il est en pleine forme, c'est bon pour l'équipe, pour nous et pour lui aussi. Tout peut changer. Je suis toujours très confiant, spécialement en ce moment. Nous sommes très bons, très confiants. On doit continuer pour gagner le championnat et la Coupe de France", a lancé le dirigeant parisien en zone mixte. Pour réaliser le quadruplé sur la scène nationale, le PSG aura effectivement besoin d'un grand Di Maria.

