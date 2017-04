L1 : Monaco-Dijon, les compos probables « Par Damien Da Silva - Le 15/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Pour le compte de la 33e journée de Ligue 1, Monaco accueille Dijon ce samedi (21h) au Stade Louis II. Sous pression après la victoire du PSG face à Angers (2-0) vendredi, le coach monégasque Leonardo Jardim devrait tout de même faire quelques changements par rapport au match de Dortmund (3-2) en Ligue des Champions avec Moutinho, Lemar et Falcao qui seront normalement sur le banc. Sinon, le technicien portugais sera toujours privé de Sidibé, Boschilia et Carrillo, blessés. En face, l'entraîneur dijonnais Olivier Dall'Oglio effectue ce déplacement périlleux sans Abeid, suspendu, puis sans Haddadi, Rüfli et Kwon, forfaits. Voici la composition probable des deux équipes. Monaco : Subasic - Touré, Glik, Jemerson, Mendy - Dirar, Fabinho, Bakayoko, Silva - Mbappé, Germain (c). Dijon : Reynet - Chafik, Lang, Varrault (c), Lotiés, Bouka Moutou - Lees-Melou, Balmont, Sammaritano - Diony, Tavares.

