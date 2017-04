Rennes : C. Gourcuff, Courbis attendait plus « Par Eric Bethsy - Le 15/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Réputé pour sa philosophie offensive à Lorient, l’entraîneur Christian Gourcuff ne parvient pas à mettre en place un jeu séduisant au Stade Rennais. Surpris, son prédécesseur Rolland Courbis ne comprend pas les choix du Breton. "Je suis surpris par la prudence rennaise, a confié le consultant dans les colonnes de L’Equipe. Il n'y a quand même pas que Jardim (le coach de l’AS Monaco, ndlr) qui a le droit de jouer avec quatre attaquants, non ? Aucun règlement ne l'interdit. Saïd, Mubele, Diakhaby ou Sio, par exemple, des joueurs très intéressants. Christian doit réaliser que tout le monde lui fait confiance et qu'il n'y a aucune raison d'être frileux." Mais pour la course à l’Europe, c’est sans doute déjà trop tard pour l’actuel 11e de Ligue 1. Mais pour la course à l’Europe, c’est sans doute déjà trop tard pour l’actuel 11e de Ligue 1.

