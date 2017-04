Nantes : Conceição est "fou" selon Harit « Par Eric Bethsy - Le 15/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Depuis sa sortie en boîte de nuit en février dernier, le milieu de Nantes Amine Harit (19 ans, 25 matchs et 1 but en L1 cette saison) ne reçoit aucun cadeau de la part de son entraîneur Sergio Conceição. Pourtant, l’international U20 français n’est pas avare en compliments lorsqu’il parle du Portugais. "C’est un coach qui vit énormément les choses. Quand il est dans son match, c’est un coach qui est complètement fou, a lâché le jeune Nantais au micro de Canal + Sport. C’est cette folie qui fait que Nantes est comme ça aujourd’hui. En ce moment, on est beaucoup mieux au niveau du jeu et des résultats. Cette remontée, même nous, on ne pensait pas pouvoir le faire. C’est un coach qui a beaucoup à donner. Je pense que c’est ce qu’il nous fallait après une petite période de crise." Rappelons que les Canaris, 8es et quasiment assurés de se maintenir, occupaient la 19e place de Ligue 1 avant l’arrivée de Conceição. Rappelons que les Canaris, 8es et quasiment assurés de se maintenir, occupaient la 19e place de Ligue 1 avant l’arrivée de Conceição.

