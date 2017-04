Man Utd : Martial, Schneiderlin ne comprend pas

Victime des choix de José Mourinho à Manchester United lors de la première partie de saison, le milieu d’Everton Morgan Schneiderlin (27 ans, 10 matchs et 1 but en Premier League avec les Toffees cette saison) est bien placé pour commenter la situation de son ancien coéquipier Anthony Martial (21 ans, 18 matchs et 3 buts en Premier League cette saison). Dans un entretien accordé à SFR Sport, l’Alsacien a reconnu qu’il ne comprenait pas le traitement infligé à son jeune compatriote.

"L'année dernière, il a vécu une saison exceptionnelle. Il avait une bonne relation avec van Gaal qui le faisait jouer tous les matchs, il marquait beaucoup de buts, il était très important. Cette année, c'est un peu plus difficile avec Mourinho. J'ai l'impression, et peut-être qu'il a aussi cette impression, que s'il fait un mauvais match sur quatre, il est directement relégué sur le banc. C'est difficile pour lui, il est encore jeune. J'espère qu'on lui donnera plus sa chance et qu'il aura droit à l'erreur. Il faut le laisser tranquille et progresser comme les autres joueurs."

Autant dire que Schneiderlin n’est pas fan de la méthode Mourinho.