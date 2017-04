Angers : la "grande fierté" de Moulin

17 tirs subis ! Cela n’était jamais arrivé au Paris Saint-Germain en championnat cette saison. C’est dire à quel point les Parisiens ont souffert à Angers malgré leur victoire (2-0) vendredi. Du coup, l’entraîneur du SCO Stéphane Moulin reste fier de son équipe, qui avait déjà rivalisé avec l’AS Monaco (0-1) samedi dernier.

"On a tiré 17 fois au but et on n'a pas marqué. On avait tiré 16 fois contre Monaco pour le même résultat... Deux sentiments m'animent : une grande fierté de voir l'équipe progresser comme elle le fait par rapport à la cohérence qu'elle met dans son jeu. Maintenant, évidemment, quand il n'y a rien au bout ça ne valorise pas tout le contenu de ce match-là", a regretté le technicien angevin, qui ne peut pas reprocher grand-chose à ses hommes, sauf un manque d'efficacité.