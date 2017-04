Angers : les regrets de Mangani Par Damien Da Silva - Le 14/04/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- Malgré un visage séduisant, Angers a été dominé par le Paris Saint-Germain (0-2) pour le compte de la 33e journée de Ligue 1 ce vendredi. Un résultat rageant pour le milieu du SCO Thomas Mangani (29 ans, 30 matchs et 2 buts en L1 cette saison), tout de même satisfait de la performance de son équipe. "Oui, le résultat est dur. On n’a pas démérité, mais on n’a pas de point à la fin donc c’est très frustrant. Il faut tout de même tirer du positif... En jouant comme ça, on aura des points contre d’autres équipes", a relativisé l'Angevin au micro de beIN Sports. Actuellement 12e au classement, Angers ne devrait pas avoir de mal à assurer son maintien avec un tel état d'esprit. Actuellement 12e au classement, Angers ne devrait pas avoir de mal à assurer son maintien avec un tel état d'esprit.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+